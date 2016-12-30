Eğitime kar engeli!

Yoğun kar yağışı ve kış şartları gerekçesiyle yarın Ankara dahil birçok kentte okullar tatil edildi. İşte 30 Aralık 2016 Cuma günü okulların tatil olduğu iller ve ilçeler..

Türkiye’nin birçok ili ve ilçesi soğuk ve karlı havanın etkisi altında. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. 30 Aralık 2016 Cuma günü okullarin tatil edildiği iller ve ilçeler haberimizde.

ANKARA

Ankara’da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

SAKARYA

Sakarya’da yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan, Taraklı ile Geyve ilçelerinde ise tüm okullar yarın tatil edildi. Yoğun kar yağışı il genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullarda 30 aralık Cuma eğitim ve öğretime ara verildi. Taraklı ve Geyve ilçelerinde ise tüm okullar tatil edildi. Bu arada, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 94 köy yolundan 80’i ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı 14 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

NEVŞEHİR

Nevşehir’de gece başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda yarın eğitim yapılmayacak. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, gece başlayıp cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı dolayısıyla il merkezi ve tüm ilçelerde eğitim öğretime yarın ara verildi.

İl genelindeki kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılması kararlaştırıldı. Öte yandan, oluşabilecek rüzgar ve fırtına nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki anaokulları, ilk, orta, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık Cuma günü ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tüm akademik birimlerde ikinci öğretime, yarın da tüm birimlerde birinci ve ikinci öğretime ara verildiği kaydedildi.

Tatil nedeniyle mazeret sınavlarına giremeyen öğrencilerin 2-10 Ocak tarihlerinde akademik birimlerce belirlenecek mazeret sınavı takviminde belirtilen gün ve saatte sınava gireceği aktarılan açıklamada, tatil süresince engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

ÇANKIRI

Çankırı’da, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engellilerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİLECİK

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile Pazaryeri, Bozüyük, Sögüt, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

BURDUR

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Altınyayla ve Çavdır ilçelerinin tamamında, Gölhisar ilçesinde ise İbecik, Elmalıyurt ile Yeşildere köylerinde taşımalı eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildi.

MANİSA

Demirci ilçesindeki okullarda, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak. Demirci Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesinden dolayı ilçe merkezi ve mahallelerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

BALIKESİR

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.

UŞAK

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler göz önünde tutularak, il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildiği bildirildi. Uşak’ta dün etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün de tatil edilmişti.

BURSA

Bursa Valiliği kötü hava koşulları nedeniyle Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinde bulunan ilk, orta öğretim okullarda eğitime yarın ara verdi.

Yurdu etkisi altına alan kötü hava koşulları Bursa’da yaşamı olumsuz etkiliyor. Yetkililer, kötü hava koşullarının devam etmesi halinde diğer ilçeler hakkında da karar vereceklerini söyledi.

ÇANAKKALE

Çanakkale’de kar yağışı nedeniyle Çan, Yenice ve Ayvacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi. Çanakkale’nin ilçelerinde kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürdü. Karayolu ve belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kür küreme ve tuzlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.