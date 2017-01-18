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3 aday yarışacak!

Tarih18 Ocak 2017 , 15:02

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3 aday yarışacak!

Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Başkanlığı için 3 aday yarışacak.

Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Tahkim Kurulu, daha önce 3 kez iptal edilen ve son olarak 28 Ocak'ta yapılmasına karar verilen Ragbi Federasyonu Genel Kurulu'nda başkanlık için yarışacak adayların başvurularını değerlendirdi.

Avukatlardan oluşan komisyonun 17 Ocak'ta yaptığı değerlendirmesinde, Efe Kırmızıer, Murat Pazan ve Mustafa Aksu'nun adaylık başvuruları kabul edildi.

Karara, ilgililer, federasyon ve SGM internet sitelerinde ilan edilmesinden itibaren 10 gün içerisinde Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebilecek.

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