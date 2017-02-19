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Michael Bennett'ten İsrail protestosu
19 Şubat 2017 , 22:34
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- Amerikan Futbolu
Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımlarından Seattle Seahawks takımında forma giyen Michael Bennett, NFL oyuncuları için İsrail hükümeti tarafından organize edilen geziye katılmayacağını açıkladı.
Bennett, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NFL oyuncuları için düzenlenecek geziye katılmayı planladığını ancak bir İsrail gazetesinde okuduğu haberle gezinin gerçek mahiyetini öğrendiğini belirtti.
Gezi organizasyonunu İsrail hükümetinin kendilerini "bir araç olarak kullanma" amacıyla yaptığını fark ettiğini ifade eden Bennett, "Bir hükümet yetkilisi kamuoyu oluşturma etkisi olan sporcuları 'iyi niyet elçisi' olarak kullanacaklarını söylemiş. Ben bu şekilde kullanılmayacağım." ifadelerini kullandı.
Uygun gördüğü bir zamanda hem İsrail'i hem de Batı Şeria ve Gazze'yi ziyaret etmeyi planladığını kaydeden Bennett, böylece binlerce yıldır o toprakları yurt edinmiş Filistinlileri de göreceğini dile getirdi.
Efsane boksör Muhammed Ali'nin Filistinlilere her zaman destek verdiğini hatırlatan Bennett, "Her zaman Muhammed Ali gibi sessizlerin sesi olmak istiyorum. Bu tür bir İsrail gezisine katılmakla bunu yapamam." ifadelerini kullandı.
Bu tavrının bazılarını kızdıracağının farkında olduğunu da belirten Bennett, bunu kendi değerleri ile tutarlılık adına yaptığını vurguladı.
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