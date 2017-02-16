Terapi Merkezi İzmir'de açılacak!

Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Atla Terapi Merkezi'nin üçüncüsü İzmir'de açılacak.

TJK'dan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul ve Diyarbakır'dan sonra İzmir Şirinyer Hipodromu'nda hizmet verecek merkezin açılışının 19 Şubat Pazar günü gerçekleştirileceği bildirildi.

Tedavisine fizyoterapist raporuyla izin verilen tüm engelli çocukların merkezden ücretsiz olarak belli bir program dahilinde yararlanabileceği belirtildi.