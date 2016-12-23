28 Rus atlete disiplin soruşturması açıldı atletizm03

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2014 Soçi Kış Olimpiyatlarına katılan 28 Rus atlete idrar örneklerinde hile yaptıkları gerekçesiyle disiplin soruşturması açtı.

IOC'den yapılan yazılı açıklamada, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) raporu doğrultusunda idrar testlerinde hile tespit edilen 28 Rus atlete disiplin soruşturması açıldığı duyurdu.

Açıklamada ayrıca, 2012 Londra Yaz Olimpiyatları ile 2014 Soçi Kış Olimpiyatlarına katılan tüm Rus atletlerin doping testi örneklerinin tekrar inceleneceği bildirildi.

IOC, şimdiye kadar 2008 ve 2012 olimpiyatlarına katılan 27 Rus atleti cezalandırdığını duyurdu.