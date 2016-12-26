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Büyük Atatürk Koşusu yarın 81. kez düzenlenecek
26 Aralık 2016 , 13:26
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- Atletizm
Türkiye'nin en eski atletizm organizasyonları arasında yer alan Büyük Atatürk Koşusu'nun 81'incisi yarın yapılacak.
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yılı nedeniyle gerçekleştirilecek koşunun başlangıcı, yarın saat 14.00'te Dikmen Keklik Pınarı'ndan verilecek.
TCDD Genel Müdürlüğü Ankara Garı önünde son bulacak yarışta atletler, 10,8 kilometrelik parkurda birincilik için mücadele edecek.
Yarışı ilk 10 sırada tamamlayan sporcular, 2 bin ile 100 lira arasında değişen para ödülü alacak.
1936'dan bu yana aralıksız gerçekleştirilen koşuya bu yıl 575 erkek ve 150 kadın atlet kayıt yaptırdı.
Koşuyu geçen yıl erkeklerde Mehmet Çağlayan, kadınlarda ise Türkan Özata kazanmıştı.
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