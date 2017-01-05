Federasyon'a silahlı baskın!

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın, federasyon binasında silahla tehdit edildiği öne sürüldü.

H.P ve A.K adlı eski atletlerin, doping nedeniyle ceza alınca, federasyon binasını basarak başkan ve iki kişiyi daha silahla tehdit ettikleri iddia edildi.

OLAY NASIL OLDU?

Türkiye Antidoping Ajansı'nın (TADA) yapmış olduğu kontroller sonucunda eski atletlerden H.P VE A.K'nin dopingli çıktıkları tespit edildi. TADA daha sonra bu durumu bir yazıyla Türkiye Atletizm Federasyonu'na bildirdi.

Federasyon, sporculara ceza vermeyince TADA konuyu Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesineki Tahkim Kurulu'na başvurdu. Tahkim Kurulu da söz konusu isimlere 4'er yıl spordan men cezası verdi.

ÇİNTİMAR KONUYU SAVCILIĞA TAŞIDI

Bu gelişme üzerine 20 Aralık 2016 tarihinde ceza alan H.P VE A.K adlı eski sporcuların federasyon binasını basarak, silahla tehditler savurdukları ortaya çıktı.

Federasyon başkanı Fatih Çıntımar ve iki ismi tehdit eden şahısların, Çintimar'a, "Senin yüzünden hayatımız bitti. Ya bize 500 bin TL vereceksin ya da... Çocuklarının okullarına kadar her şeyi biliyoruz!" dedikleri ileri sürüldü.

Fatih Çıntımar, bugün savcılığa suç duyurusunda bulundu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na aktardı. Bakanlık, iddialarla ilgili olarak soruşturma başlattı.

(DHA)