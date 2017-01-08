Aslı Çakır Alptekin isyan etti

2012 Londra Olimpiyatları'nda 1500 metrede altın madalya kazandıktan sonra peş peşe gelen doping cezalarıyla tarihi başarısına gölge düşürülen Aslı Çakır Alptekin uğradığı haksızlığa isyan etti.

Aslı Çakır Alptekin'in biyolojik pasaportunda anormal değerlere rastlanıldığı belirtilerek, milli atlete 8 yıl men cezası verilmiş daha sonra cezası 4 yıla indirilmişti. Uzun süren sessizliğini bozan Alptekin, 2012 Londra Olimpiyatları'nda yaşadıklarını anlattı.

YABANCI BASINDAN AĞZA ALINMAYACAK HAKARETLER

Aslı Çakır Alptekin, Londra'da kazandığı yarıştan sonra bir yabancı basın mensubu tarafından kan donduran hakaretlere maruz kaldığını ifade etti. Tarihi yarışın ardından bir gazetecinin yaklaşarak kendisine ve Türk halkına yönelik hakaretler savurduğunu belirten milli atlet, "Daha terim kurumamışken yanıma gelip; Barbar Türkler siz sadece güreşte ve halterde madalya alabilirsiniz. Atletizmde bunu nasıl yapabilirsiniz hele 1'inci ve 2'inci olarak! Biz buna inanmıyoruz. Siz tutucu bir ülkesiniz. Siz böyle başarı elde edemezsiniz, hele bayan sporcular olarak" sözleriyle sarsıldığını açıkladı. Milli atlet, ırkçı gazeteciye "Bakın benim daha terim kurumamış siz önce beni tebrik edin. Ülkem beni desteklemese ben burada yarışamam bu başarıyı elde edemem." cevabını verdiğini aktardı.

"YAPMADIĞIM ŞEY YÜZÜNDEN SUÇLANIYORUM"

Adının "Dopingli Aslı'ya" çıkarılmasından duyduğu rahatsızlığı belirten milli atlet, "Biyolojik pasaport uygulamasının çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. O testte net olarak "sen şu maddeyi kullandın' demiyor, "şu maddeyi kullanmış olabilirsin" diyor. Yarışım bittiken 5 ay sonra bana "Doping kullanmadığını kanıtla" diye geldiler. Senin hiçbir numunende yasaklı madde var diyemiyorlar. Bende doping maddesi yok bunu herkesin anlaması gerekiyor. 4 yıldır yapmadığım bir şey yüzünden suçlanıyorum"

PİSTLERE GERİ DÖNÜYOR

Bu arada Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği IAAF Aslı Çakır Alptekin'in 10 Ocak 2017'de pistlere döneceğini Türkiye Atletizm Federasyonu'na bildirdi. Türkiye Atletizm Federasyonu'na gönderilen yazıda IAAF'in 16 Haziran, 23 Haziran ve 2 Temmuz'daki zorunlu yenileme testlerine giren Aslı Çakır Alptekin'in 10 Ocak 2017'de pistlere dönebileceği belirtildi. 2012 Londra Olimpiyatları'nda 1500 metrede altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in biyolojik pasaportunda anormal değerlere rastlanmıştı. Bunun sonucunda, milli atlete 8 yıl men cezası verilmiş daha sonra cezası 4 yıla indirilmişti. Daha önce Olimpiyatlara katılabilmek için CAS'a başvuru yapıp cezasının Temmuz 2016'da bitmesini talep eden Alptekin ret yanıtı almıştı. Yazıda Aslı Çakır Alptekin'in daha önce kazandığı madalyaları geri verdiği de hatırlatıldı.

(Fotomaç)