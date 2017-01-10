Teknik dallara sıkı baraj

Dünya Atletizm Şampiyonası'na gidecek sporcuları belirleyecek olan barajlar belli oldu. Daha önce yol yarışmaları için standartları belirleyen IAAF teknik kurulu, stadyum içi müsabakaların da katılım barajlarını açıkladı. Atletler için baraj geçme periyodu 23 Temmuz 2017 tarihinde sona erecek.



100 metrede Rio Oimpiyatları'na göre katılım barajı 0.04 saniye düşerek 10.12'ye inerken, özellikle teknik branşlarda atletleri zorlu bir yol bekliyor.



100 metrede erkeklerde 10.12, kadınlarda 11.26 olarak belirlenen standart, Pekin 2015'e oranla 0.04 ve 0.07'lik bir ilerlemeyi işaret ediyor. Ancak 2016 sezonunda erkeklerde tam 91 farklı atletin 10.12'nin altında koşma başarısı göstermesi, yeni barajın bu seviyede açıklanmasının en önemli gerekçesini oluşturuyor. Erkeklerde 200 metre barajı olan 20.44'lük derece de geçen yıl yine 90 atlet tarafından geride bırakıldı.



IAAF'ın saha içi yarışmalarında 50'lere varan katılım listesini azaltmak için planladığı yeni stratejiye göre, özellikle atma ve atlama dallarındaki katılım barajı piste oranla oldukça yüksek tutuldu. Erkekler uzun atlamada geçen yıl dünyada 30 atletin geçebildiği 8.15'lik baraj, değerlendirme cetvelinde 1170 puanlık bir değere karşılık geliyor. Katılım barajı olarak bu değerdeki bir performans, şampiyonalarda daha önce görülmemişti.



Kadınlarda da geçen yıl kısır geçen yüksek atlamanın katılım barajı 1.94'te kaldı. Bu dereceyi, 2016 sezonu boyunca yalnızca 25 atlet geçebilmişti.



Pistteki bu derecelere karşın yol yarışlarındaki katılımın çok düşük tutulması, IAAF'ın yeni stratejisinin bir parçası olarak görülebilir. Katılımın kısıtlanmasına gerek duyulmayan yol yarışlarında fazladan alınacak kotalarla, teknik branşlardan azalacak katılımın dengelenmesi hedefleniyor. Zira teknik branşlardaki 'fazlalık' programda aksamaya sebep olurken, stadyum dışında yapılan yol yarışmalarındaki geniş katılımın TV programına negatif etkisi olmuyor.

Atletizm Dünyası