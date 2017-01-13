Atletler piste çıkıyor!

Atletler, Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası ve Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası için yarın İstanbul'da piste çıkacak.

Ataköy Aslı Çakır Alptekin Salonu'nda bu yıl ikincisi yapılacak Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası'nda 14 yaş altı, 16 yaş altı, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 2000, 3000 ve 5000 metrede müsabakalar gerçekleştirilecek.

Yılın ilk müsabakasında Dünya Gençler Şampiyonası üçüncüsü ve Türkiye gençler rekortmeni Salih Korkmaz, büyükler 20 kilometre Türkiye rekortmeni Ersin Tacir ile Serkan Doğan ve Mustafa Özbek de yarışmalarda mücadele edecek.

2016 yılında öne çıkan atletlerden Meryem Bekmez, kendisine ait rekorları kırmak için piste çıkacak. Ayşe Tekdal, Yeter Aslan ve Meral Kurt da müsabakalarda madalya arayacak isimler olacak.

Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası

Türkiye'nin atletizmde ilk olimpiyat madalyasının sahibi Ruhi Sarıalp'in adına 2015 yılında başlatılan Atlamalar Salon Kupası'nın üçüncüsü de yarın Aslı Çakır Alptekin Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Toplam 17 bin lira para ödülü dağıtılacak Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası, gençler ve büyükler kategorilerinde uzun atlama, üç adım atlama, sırıkla atlama ve yüksek atlama branşlarında gerçekleştirilecek.

Sekiz yarışmanın yapılacağı müsabakalar sonunda IAAF puan cetveline göre performansının karşılığı en yüksek puana denk gelen erkek ve kadın atlet, kupa ile 2 bin 500 liralık ödülünü alacak.

Salon deneme yarışmaları ise aynı salonda 15 Ocak Pazar günü yapılacak.