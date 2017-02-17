"Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyorum"

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda 5. olarak dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki atlet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den güzel bir teklif aldık. Bu konuda menajerimin temasları devam ediyor. Benim düşüncem olumlu yönde." dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Doğu Akdeniz Üniversitesinde 4 aydır eğitim aldığını aktaran Brume, şöyle konuştu: "Aslı Çakır Alptekin Salonu'nda 22 gündür antrenörümle birlikte kamptayım. Yarışlarda hem kendimi deniyorum hem de yaz ayında katılacağım Dünya Şampiyonası için hazırlıklarımı burada yapmış oluyorum. Antrenmanlarımı İstanbul'da yapıp yarışlarda yer aldığım için ve kendi seviyemi gördüğüm için çok mutluyum. 2010 senesine kadar aslında çok ciddi bir atletizm hayatım olmadı. 2012'den sonra bu işi hem ülkem hem de ailem için daha ciddi yapıyorum."

Ortaokul yıllarında yeteneğinin keşfedildiğini anlatan Brume, "Beden eğitimi öğretmenimin bu tür spor faaliyetlerine yönlendirmesiyle seçmelerden sonra yarışlara girip orada başarılı oldum. Yeteneğim o yıllarda keşfedildi ve bugünlere geldim. Ailemde benden başka bu sporla uğraşa yok. İki kardeşim var, onlar daha küçük, herhangi bir başarıları yok." diye konuştu.



"Hedef belirleyerek, odaklanarak çalışmak gerekir"

Nijeryalı atlet, okulla atletizmi bir arada yürütmenin zor olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Derslerime sabah saatlerinde çalışıyorum, akşamları da antrenmanlarımı yapıyorum. Antrenörümle beraber ayarlıyoruz. Bu sporla uğraşan atletlerin profesyonel olarak çalışması ve 24 saatinin programlanması lazım. Bundan sonraki yarışlarda yapabileceklerimin en iyisini yapıp kendimi hazırlamaya çalışacağım. Okuduğum üniversite bizim gibi yetenekli ve iyi sporcuları seçip burslu okutuyor. Bu nedenle Kıbrıs'ı tercih ettim."

Genç atletlere tavsiyelerde bulunan Brume, "Hedef belirleyerek, odaklanarak çalışmaları gerekiyor. Zaman zaman düşüşler olabilir ama her düşüşten sonra ayağa kalkıp daha fazla ileriye gitmeyi bilmeliyiz. Bizleri çalıştıran antrenörlere de içten güvenerek onların da zamanını boşa harcamamamız gerekiyor. Çok çalıştıklarını bilmeli ve onlara saygı duymalıyız." değerlendirmesini yaptı.