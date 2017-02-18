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Farah salona veda ediyor
18 Şubat 2017 , 12:26
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- Atletizm
Dünya ve olimpiyat şampiyonu Somali asıllı Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah, salon turnuvalarına katılmayacağını açıkladı.
Basın toplantısı düzenleyen 33 yaşındaki Farah, bu hafta sonu İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenecek şampiyonanın, kariyerindeki son salon organizasyonu olacağını söyledi.
Farah, atletizm kariyerine açık havada düzenlenen organizasyonlarla devam etmeyi planladığını da belirtti.
Büyük Britanya tarihinin en başarılı maratoncusu olan ve sene başında şövalye unvanıyla onurlandırılan Farah, son iki dünya şampiyonası ve olimpiyatta 5 bin ve 10 bin metrede altın madalya kazanmıştı.
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- Atletizm
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