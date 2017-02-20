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Artistik Cimnastik Dünya Kupası başlıyor!
20 Şubat 2017 , 12:19
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Artistik Cimnastik Dünya Kupası, yarın Avustralya'da başlayacak.
Melbourne'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 3 sporcu temsil edecek.
Dünya Kupası için yola çıkan Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak ve Ahmet Önder, Avustralya'da madalya mücadelesi verecek.
Türk sporcuların yarışları 22 Şubat'ta yapılacak.
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