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Artistik Cimnastik Dünya Kupası başlıyor!

Tarih20 Şubat 2017 , 12:19

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Artistik Cimnastik Dünya Kupası başlıyor!

Artistik Cimnastik Dünya Kupası, yarın Avustralya'da başlayacak.

Melbourne'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 3 sporcu temsil edecek.

Dünya Kupası için yola çıkan Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak ve Ahmet Önder, Avustralya'da madalya mücadelesi verecek.

Türk sporcuların yarışları 22 Şubat'ta yapılacak.

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