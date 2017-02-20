Rus sporcu, Yılın Atleti Ödülü'nü kaybedebilir

Doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası verilen Rus atlet Mariya Savinova'nın 2011'de kazandığı Avrupa'da Yılın Atleti Ödülü geri alınabilir.

Avrupa Atletizm Birliği (EAA) Başkanı Svein Arne Hansen, 31 yaşındaki Savinova'ya 2011'de verilen Avrupa'da Yılın Atleti Ödülü ile ilgili kararın yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Savinova'nın doping gerekçesiyle aldığı 4 yıllık men cezasına yaptığı itiraz, 10 Şubat'ta Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından reddedilmişti. Bu kararla birlikte Rus sporcunun, 2010 Avrupa Şampiyonası, 2011 Dünya Şampiyonası ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda 800 metrede kazandığı altın madalyaların geri alınacağı duyurulmuştu.