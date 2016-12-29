Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Madalya sayısında ilk 5 federasyon arasına girmeye devam edeceğiz." dedi.

Başkanlık görevini 12 yıldır sürdüren Özmekik, AA muhabirine yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lisanslı sporcu sayısını 75 binden, 100 bine, antrenör sayısını da 20 binden 25 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Özmekik, 19 Yaş Avrupa Şampiyonası'nda derece almak istediklerini ifade etti.

Özmekik, 15 yaşta çift bayanlarda Avrupa şampiyonluğu ve üçüncülük, 17 Yaş Avrupa Şampiyosı'nda da ikincilik ve üçüncülük derecelerinin bulunduğunu hatırlatarak, "Madalya sayısında ilk 5 federasyon arasına girmeye devam edeceğiz. 2017 yılında da çok çalışacağız. Başarılı antrenör ve sporcular yetiştirecek ve hedeflediğimiz derecelere ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Herkes bir gün badminton oynayacak" sloganıyla badmintonu tabana yaymak için çalışmaların devam edeceğini anlatan Özmekik, "Spor kültürünü yaymak için halka spor yaptıracağımız projeler planlıyoruz. Projemizde baba-oğul, dede-torun, anne-kız ve veteranlara daha fazla yer vermeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Özmekik, aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile kimsesiz ve yardıma muhtaç çocuklara ulaşıp, onlara spor yaptırmaya devam edeceklerini belirterek, sosyal sorumluluk projelerine ilişkin şunları kaydetti:

"Geçmiş senelerde olduğu gibi cezaevlerindeki projelerimiz devam edecek. Uyuşturucu kullanan ve kayıp çocuklara yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü ile yürüttüğümüz projemiz sürecek. Yaz Kur'an kurslarında badminton eğitimimiz, İHH yetim pikniklerine katılımlarımız devam edecek. İmam hatip liseleri arasında badminton eğitimi ve şampiyonalar düzenleyeceğiz. Ankara Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ile şehit çocukları badminton eğitimi projesini hayata geçireceğiz. Sosyal sorumluluk projesi hazırlamada birinci sırada olan Badminton Federasyonu, 7'den 70'e herkese badminton oynatmak için her kesime ulaşmaya çalışacak."

- "Tokyo 2020 hazırlıkları başladı"

Başkan Özmekik, Türk badmintonunu 2012'de Neslihan Yiğit, 2016'da ise Özge Bayrak'ın olimpiyatlarda temsil ettiğini hatırlatarak, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıkları başladı. 2017'nin ocak ayında çift bayanlarda kota alabilmek için Antalya'nın Kemer ilçesinde hazırlık kampı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kemer'deki kampta yabancı antrenörlerden de faydalanacaklarını dile getiren Özmekik, şöyle konuştu:

"Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2017 yılında açılacak tesisimizi de olimpiyat hazırlık merkezi olarak kullanmayı düşünüyoruz. Tesisimizde 81 il temsilcimizi aktif olarak çalıştırarak, sporcu ve antrenör gelişim kampları yapmak istiyoruz. Ara vermeden dünya sıralamasını belirleyen kota puan turnuvalarına katılımlarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve Spor Genel Müdürlüğümüzün bütçe desteklerinin artarak devam etmesini diliyoruz."