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Milli takım Antalya'da kamp yapacak.
20 Ocak 2017 , 12:06
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- Badminton
Badminton Kadın Milli Takımı, Antalya'da kamp yapacak.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarın başlayacak kampta, Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'ndaki çalışmalar 29 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek.
2020 Tokyo Olimpiyatları için eleme müsabakalarına seçme niteliği de taşıyan kampta, 5 antrenörün yanı sıra şu sporcular yer alacak:
Özge Bayrak, Neslihan Yiğit, Cemre Fere, Neslihan Kılıç, Merve Demir, Başak Kılıç, Arzu Delibalta, Buse Alsoy, Aliye Demirbağ, Kübra Karataş, Ebru Yazgan, Büşra Ünlü, Büşra Benk, Merve Çoban, Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin, İlaydanur Özelgül, Zehra Erdem, Kader İnal, Fatmanur Yavuz, Büşra Yalçınkaya.
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