Türkiye Şampiyonası başladı..

Badmintonda Büyükler Türkiye Şampiyonası, Bursa'da başladı.

Osmangazi Acemler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek olan şampiyonaya 32 ilden 74 kulüp ve 350 sporcu katılıyor.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya katkılarından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

Şampiyonanın gerçekleştirildiği salonun kendileri açısından ayrı önemi bulunduğunu anlatan Özmekik, "2012 Londra Olimpiyatlarına katılan sporcumuz Neslihan Yiğit ve 2016 Rio Olimpiyatları'na katılan Özge Bayrak bu salonda yetiştiler. Halen de antrenmanlarını burada sürdürüyorlar. Burası da bizim için örnek bir spor salonu." dedi.

Özmekik, organizasyon sonunda dereceye girecek sporcuların, 2020 Tokyo Olimpiyatları kotası için puan verecek müsabakalara katılmaya hak kazanacağını söyledi.