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F.Bahçe'nin rakibi Schio!

Tarih10 Ocak 2017 , 10:50

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F.Bahçe'nin rakibi Schio!

Fenerbahçe Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında yarın İtalyan ekibi Famila Schio'yu ağırlayacak.Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 13 puanla ikinci sırada yer alırken, 3 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan Famila Schio ise 10 puanla 5. durumda bulunuyor.

A Grubu'nda 8. hafta maçları öncesi sıralama şöyle:

                  Takım                       Maç     G         M      A        Y        Puan

1             Dinamo Kursk               7          7         0     538      443         14

2             Fenerbahçe                   7          6         1     515      480         13

3             USK Prag                      7          5         2     521      459         12

4             BLMA                              7         4        3     454      478         11

5             Famila Schio                    7          3        4     511      501         10

6             Wisla Can-Pack                7          2        5     481      490         9

7             CMB Cargo Uni Györ         7          1        6     428      544         8

8             Mersin B.B                         7        0        7      462     515         7

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