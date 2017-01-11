Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda yarın Nadezhda ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, grubun iddialı takımlarından Rus temsilcisi Nadezhda ile yarın deplasmanda karşılaşacaklarını anımsattı.

Avrupa Ligi'nde üst üste zorlu deplasmanlara gittiklerini belirten Bayraktar, "Grubun iddialı takımlarından Nadezhda ile karşılaşacağız ve galip gelmek için yine elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok yorucu bir seyahat sonrası Orenbug'a ulaştık. Buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." dedi.

Serhat Bayraktar, oyunculardan Natalie Hurst'ün sakatlığının devam ettiğini ve yarınki karşılaşmada kadroda yer almayacağını sözlerine ekledi.