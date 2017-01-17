- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Fenerbahçe zafer peşinde!
17 Ocak 2017 , 10:59
- İlgili:
- Basketbol
- EuroLeague (B)
- Fenerbahçe
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 9. hafta maçında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi BLMA ile karşılaşacak.
A Grubu'nda yaptığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider Dinamo Kursk'un ardından ikinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, çıktığı 8 maçın 5'ini kazanarak dördüncü sırada bulunan BLMA'ya konuk olacak.
Fenerbahçe, sahasında 69-63 yendiği rakibini deplasmanda da mağlup ederek hem zirve takibini sürdürmek hem de ikili averajda avantajlı konuma geçmek istiyor.
Fransa'nın Lattes kentinde yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.
- İlgili:
- Basketbol
- EuroLeague (B)
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son EuroLeague (B) HaberleriTüm EuroLeague (B) Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar