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Fenerbahçe'ye Macar rakip!

Tarih24 Ocak 2017 , 10:28

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Fenerbahçe'ye Macar rakip!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 10. hafta maçında yarın sahasında Macaristan temsilcisi Uni Györ ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, grupta şimdiye kadar çıktığı 9 maçın 7'sini kazandı. Sarı-lacivertli ekip, 9 maçını da kazanan Rus temsilcisi Dinamo Kursk ve 7 galibiyeti bulunan Çekya takımı USK Prag'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. 

Macaristan takımı Uni Györ ise aldığı 1 galibiyetle son sıradaki Mersin Büyükşehir Belediyespor'un önünde 7. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, deplasmanda 66-64 yendiği rakibini sahasında da mağlup ederek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Ataşehir'deki Metro Enerji Salonu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

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