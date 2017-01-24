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Fenerbahçe'ye Macar rakip!
24 Ocak 2017 , 10:28
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- Basketbol
- EuroLeague (B)
- Fenerbahçe
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 10. hafta maçında yarın sahasında Macaristan temsilcisi Uni Györ ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, grupta şimdiye kadar çıktığı 9 maçın 7'sini kazandı. Sarı-lacivertli ekip, 9 maçını da kazanan Rus temsilcisi Dinamo Kursk ve 7 galibiyeti bulunan Çekya takımı USK Prag'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.
Macaristan takımı Uni Györ ise aldığı 1 galibiyetle son sıradaki Mersin Büyükşehir Belediyespor'un önünde 7. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe, deplasmanda 66-64 yendiği rakibini sahasında da mağlup ederek zirve yarışını sürdürmek istiyor.
Ataşehir'deki Metro Enerji Salonu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.
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