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Galatasaray tur için sahada!
24 Ocak 2017 , 10:35
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Macaristan ekibi PEAC Pecs'i ağırlayacak.
Kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda mücadele eden sarı-kırmızılı takım, doğrudan katıldığı C Grubu'nda yaptığı 6 maçı da kazanarak, son 16 turuna yükseldi.
Bu turda PEAC Pecs ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda yaptığı ilk maçı 71-67 kazanarak, hem namağlup unvanını sürdürdü hem de tur için önemli bir avantaj elde etti.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın ikinci kez karşılaşacağı rakibi karşısında her türlü galibiyette adını son 8 turuna yazdıracak. Galatasaray, 3 ve daha az farklı mağlubiyetlerde de tur atlayan taraf olacak.
Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 15.00'te başlayacak.
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