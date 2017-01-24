Galatasaray tur için sahada!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Macaristan ekibi PEAC Pecs'i ağırlayacak.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda mücadele eden sarı-kırmızılı takım, doğrudan katıldığı C Grubu'nda yaptığı 6 maçı da kazanarak, son 16 turuna yükseldi.

Bu turda PEAC Pecs ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda yaptığı ilk maçı 71-67 kazanarak, hem namağlup unvanını sürdürdü hem de tur için önemli bir avantaj elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın ikinci kez karşılaşacağı rakibi karşısında her türlü galibiyette adını son 8 turuna yazdıracak. Galatasaray, 3 ve daha az farklı mağlubiyetlerde de tur atlayan taraf olacak.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 15.00'te başlayacak.