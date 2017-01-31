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Fenerbahçe Rusya deplasmanında!
31 Ocak 2017 , 11:51
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- Basketbol
- EuroLeague (B)
- Fenerbahçe
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 11. hafta maçında yarın deplasmanda Rus temsilcisi Dinamo Kursk ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertli ekip, grupta şimdiye kadar çıktığı 10 maçın 8'ini kazandı. Sarı-lacivertli ekip, 10 maçını da kazanan Dinamo Kursk'u mağlup ederek, zirve iddiasını sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe, sahasında oynanan maçta Rus ekibine 72-69 mağlup olmuştu.
Rusya'nın Kursk şehrindeki Dinamo Arena'da yapılacak maç TSİ 19.00'da başlayacak.
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