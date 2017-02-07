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Fenerbahçe, Wisla'yı konuk edecek!

Tarih07 Şubat 2017 , 10:48

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Fenerbahçe, Wisla'yı konuk edecek!

 Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta maçında yarın Polonya'nın Wisla Can-Pack takımını konuk edecek.

A Grubu'nda yaptığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, üçüncü sırada bulunuyor.

Gruptaki son müsabakasında Macaristan temsilcisi Uni Györ'ü mağlup eden Wisla Can-Pack ise 3 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.

Ataşehir'deki Metro Enerji Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

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