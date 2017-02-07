- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Fenerbahçe, Wisla'yı konuk edecek!
07 Şubat 2017 , 10:48
- İlgili:
- Basketbol
- EuroLeague (B)
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta maçında yarın Polonya'nın Wisla Can-Pack takımını konuk edecek.
A Grubu'nda yaptığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, üçüncü sırada bulunuyor.
Gruptaki son müsabakasında Macaristan temsilcisi Uni Györ'ü mağlup eden Wisla Can-Pack ise 3 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.
Ataşehir'deki Metro Enerji Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
- İlgili:
- Basketbol
- EuroLeague (B)
YORUM EKLE
Son EuroLeague (B) HaberleriTüm EuroLeague (B) Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar