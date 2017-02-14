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Fenerbahçe Çekya deplasmanında!

Tarih14 Şubat 2017 , 10:40

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Fenerbahçe Çekya deplasmanında!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 13. haftasında yarın Çekya'nın USK Prag takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

A Grubu'nda dokuzar galibiyet ve üçer mağlubiyeti olan iki ekipten Çekya temsilcisi 2. sırada bulunurken, Fenerbahçe 3. sırada yer alıyor.

Prag'daki Kralovka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Fenerbahçe, grubun 6. haftasında rakibiyle yaptığı ilk maçı İstanbul'da 75-71 kazanmıştı. 

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