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Galatasaray galibiyet peşinde!
15 Şubat 2017 , 09:57
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li tur rövanş maçında yarın sahasında İtalya'nın Virtus Eirene takımını konuk edecek.
Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
İtalya'daki ilk maçı 77-67'lik skorla kazanarak avantaj elde eden sarı-kırmızılılar, sahasında da galip gelerek çeyrek finale kalmayı hedefliyor.
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