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Yakın Doğu'ya İtalyan rakip!

Tarih15 Şubat 2017 , 10:41

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Yakın Doğu'ya İtalyan rakip!

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li tur rövanş maçında yarın sahasında İtalya'nın Umana Reyer ekibini ağırlayacak.

Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

İtalya'daki ilk maçta rakibine 65-56'lık skorla yenilen Türk temsilcisi, rövanş maçında çeyrek finale kalmak için mücadele edecek.

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