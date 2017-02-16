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Fenerbahçe garantiledi!

Tarih16 Şubat 2017 , 10:26

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Fenerbahçe garantiledi!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 13. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya temsilcisi USK Prag'ı 71-63 yendi.

Ekibimiz grubu 2. sırada bitirmeyi garantiledi. Diğer maçta AGÜ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Girona'yı 85-54 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kaynak : Fotomaç

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