- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Fenerbahçe Fransa'da kayıp!
19 Ocak 2017 , 00:00
- İlgili:
- Basketbol
- Euro Challenge
BLMA: 58 - Fenerbahçe: 56
Salon: Lattes
Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Anthonie Sinterniklaas (Hollanda)
BLMA: Lardy 13, Skrela 6, Robert 8, Sacko 4, Godin 15, Michel 9, Mann 3, Deas, Faye
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Lavender 13, Gruda 10, Quigley 14, Stricklen 10, Pelin Bilgiç, Verameyenka 2, Tuğçe Canıtez, Ayşe Cora 2
1. Periyot: 15-22
Devre: 27-30
3. Periyot: 46-42
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 9. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Fransa'nın BLMA ekibine 58-56 yenildi.
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 22-15, ikinci çeyreği de 30-27 önde geçti.
İkinci yarıda rakibine üstünlüğü kaptıran Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 46-42 geride kapattı. Son periyotta da hücumda etkili olmayan sarı-lacivertli ekip, müsabakadan 58-56 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe gruptaki ikinci mağlubiyetini yaşarken, BLMA altıncı galibiyetini aldı.
Maçın en skorer ismi 15 sayıyla BLMA'dan Elodie Godin olurken, Fenerbahçe adına Alexandria Quigley 14 sayı üretti.
- İlgili:
- Basketbol
- Euro Challenge
YORUM EKLE
Son Euro Challenge HaberleriTüm Euro Challenge Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar