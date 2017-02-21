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İki Türk takımı Avrupa'da son 16 turunda eşleşti!
21 Şubat 2017 , 21:41
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- Basketbol
- Euro Challenge
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda deplasmanda 90-80 yenildiği Frankfurt karşısında rövanş mücadelesini 72-52 kazanarak bir üst tura yükseldi.
Bu sonuçla beraber son 16 takım arasına kalan İzmir temsilcisi, son 16 turunda bir başka temsilcimiz Beşiktaş Sompo Japan ile eşleşti.
İki takım Beko Basketbol Ligi'nin ilk yarısında karşılaşmış ve bu maçı Pınar Karşıyaka sahasında 82-77 kazanmıştı.
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