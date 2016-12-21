Ufuk Sarıca:'İyi savunmayla kazandık'

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 10. hafta maçında Yunanistan temsilcisi AEK'yi 82-68 yenen Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Ufuk Sarıca, çok iyi savunma yaparak kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıca, savunmada istedikleri sertliğe kavuştuklarını belirterek, "Çok iyi savunma yaparak kazandığımız bir maç oldu. AEK önemli oyuncuları olan bir takım. Maçın bir bölümü hariç, hücumda da iyi iş çıkardık. Hedeflerimiz doğrultusunda grubu birinci ya da ikinci bitirebilecek galibiyeti aldık. Sezonun en önemli bölümünde istediğimiz sertliğe kavuşmuş durumdayız. Bu yüzden mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Taraftarların maça ilgi göstermemesinden yakınan Sarıca, şunları kaydetti:

"Bu takım Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ikinci, Şampiyonlar Ligi'nde de grup birincisi. Çok kısa sürede arka arkaya galibiyetler alıyoruz. Takımım daha fazla saygıyı ve ilgiyi hak ediyor. Bugün taraftar anlamında hayal kırıklığına uğradım. Salonu hınca hınç dolu bekliyordum. Salonumuzu maalesef dolduramıyoruz. Sonuna kadar mücadele eden takıma saygı bekliyorum."

Siyah-beyazlı basketbolcu Stimac ise galibiyetten dolayı mutlu olduğunu aktararak, "AEK gruptaki en kuvvetli takımlardan biri. Birçok oyuncuyu daha önceden tanıyordum. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu ama hemen bunu unutup Gaziantep Basketbol maçına odaklanmamız gerekiyor." diye konuştu.

- AEK cephesi

AEK Başantrenörü Jure Zdovc ise oyuna istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade etti.

Zdovc, galibiyetten dolayı Beşiktaş Sompo Japan'ı tebrik ederek, "Karşımızda bizden daha agresif, daha sert ve daha iyi oynayan bir takım vardı. Rakibimize göre çok yumuşak başladık. Oyun konsantrasyonumuzu sağlayamadık. Hücumda topu paylaşamadık. Savunmada konsantrasyonumuz iyi değildi." değerlendirmesinde bulundu.

AEK oyuncusu Jawad Williams da mağlubiyetten kendini sorumlu tutarak, "Bu akşam için kesinlikle hatayı kendimde görüyorum. Daha iyi oynayabilirdim." şeklinde görüş belirtti.