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Ataman diskalifiye oldu!

Tarih22 Aralık 2016 , 21:59

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Ataman diskalifiye oldu!

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes ile yapılan THY Avrupa Ligi  karşılaşmasının son periyodunda oyundan atıldı.

Ataman, hakem kararlarına yaptığı itirazlar nedeniyle aldığı iki teknik faulün ardından soyunma odasına gönderildi.

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