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Ataman diskalifiye oldu!
22 Aralık 2016 , 21:59
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes ile yapılan THY Avrupa Ligi karşılaşmasının son periyodunda oyundan atıldı.
Ataman, hakem kararlarına yaptığı itirazlar nedeniyle aldığı iki teknik faulün ardından soyunma odasına gönderildi.
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