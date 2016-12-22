Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Her iki tarafın da karşılaşmayı kazanabilecek pozisyonlar bulduğunu belirten Blatt, "Büyük Fenerbahçe takımını yendiğimiz için çok mutluyuz. Maç, iki tarafa da gidebilirdi. Biz maç sonunda zor şutları soktuk ve birkaç topu durdurduk. Bu sayede büyük bir takımı yenmeyi başardık. Henüz aralık ayındayız ama oyunun rekabet seviyesine, sertliğine ve tutkuya baktığınız zaman üst seviyeye geldiğini anlıyorsunuz. Bu içinde bulunduğumuz THY Avrupa Ligi sezonunun güzelliği. Bu maç, oynadığımız 30 karşılaşmadan biriydi. İyi bir galibiyet ama ne öncekinden ne de sonra oynayacağımızdan belirleyici ya da daha değerli." değerlendirmesinde bulundu.

İki takım için de fiziğe dayalı sert bir maç olduğunu dile getiren Blatt, şunları aktardı:

"Moerman'ın pozisyonunda verilen karar berraklığı bozacak bir kural üzerinden verildi. Bütün sahneyi televizyondan izleyip baştan görmem lazım. Görürsem daha iyi bir fikir sahibi olabilirim. Fenerbahçe gibi iyi bir takımı yenmek için hem fiziksel hem de agresif oynamalısınız."