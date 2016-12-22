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İspanyol derbisinde gülen ev sahibi

Tarih22 Aralık 2016 , 00:37

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İspanyol derbisinde gülen ev sahibi

THY Euroleague 13. haftanın son maçında iki ispanyol takımı, Baskonia ve Barcelona karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan taraf konuk ekip Barcelona oldu ve ilk çeyreği 9-16 önde kapattı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü devam ettiren takım, soyunma odasına 24-30 önde girdi. İkinci yarıda ev sahibi takım vites yükseltti ve son çeyreğe girilirken skoru 47-45 yaptı. Son çeyreği de çekişmeli geçen maçta Baskonia rakibine üstünlük sağladı ve maçı 65-62 kazanmayı bildi.

Bu galibiyetle Baskonia üst üste 4. defa kazanarak 9. Galibiyetini aldı ve haftayı 4. sırada kapattı. Barcelona ise son 7 maçta 6. mağlubiyetini aldı ve kendine 12. sırada yer buldu.

Ev sahibinde Rodrigue Beaubois 19 sayı 3 ribaund, Shane Larkin ise 14 sayı ile takımlarının galibiyetinde baş rol oynadılar. Konuk ekipte ise, Ante Tomic 18 sayı 7 ribaund, Tyrese Rice 15 sayı 8 asist 3 ribaund ve Petteri Kopone 13 sayı 3 asistle mağlubiyete engel olamadılar.

THY Euroleague’in 14. haftasında Baskonia, cuma günü Yunan ekibi Panathinaikos’a konuk olurken, Barcelone evinde EA7 Milano’yu konuk edecek.

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