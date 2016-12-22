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İspanyol derbisinde gülen ev sahibi
22 Aralık 2016 , 00:37
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- THY Avrupa Ligi
THY Euroleague 13. haftanın son maçında iki ispanyol takımı, Baskonia ve Barcelona karşı karşıya geldi.
Maça hızlı başlayan taraf konuk ekip Barcelona oldu ve ilk çeyreği 9-16 önde kapattı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü devam ettiren takım, soyunma odasına 24-30 önde girdi. İkinci yarıda ev sahibi takım vites yükseltti ve son çeyreğe girilirken skoru 47-45 yaptı. Son çeyreği de çekişmeli geçen maçta Baskonia rakibine üstünlük sağladı ve maçı 65-62 kazanmayı bildi.
Bu galibiyetle Baskonia üst üste 4. defa kazanarak 9. Galibiyetini aldı ve haftayı 4. sırada kapattı. Barcelona ise son 7 maçta 6. mağlubiyetini aldı ve kendine 12. sırada yer buldu.
Ev sahibinde Rodrigue Beaubois 19 sayı 3 ribaund, Shane Larkin ise 14 sayı ile takımlarının galibiyetinde baş rol oynadılar. Konuk ekipte ise, Ante Tomic 18 sayı 7 ribaund, Tyrese Rice 15 sayı 8 asist 3 ribaund ve Petteri Kopone 13 sayı 3 asistle mağlubiyete engel olamadılar.
THY Euroleague’in 14. haftasında Baskonia, cuma günü Yunan ekibi Panathinaikos’a konuk olurken, Barcelone evinde EA7 Milano’yu konuk edecek.
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