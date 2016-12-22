Lider, İsrail'de zor da olsa güldü

THY Euroleague’de 13. Hafta maçında lider CSKA Moskova, İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv’e konuk oldu.

İki yıldızı Milos Teodosic ve Nando de Colo’dan yoksun olan CSKA maç boyunca zorlandı. İsrail temsilcisi ilk çeyreği 31-16 önde kapattı. CSKA ikinci çeyrekte biraz toparlansa da ilk yarıyı 46-42 geride kapattı. 2. yarının başındaki dengeli oyun sonucunda, 3. çeyrek 59-58 ev sahibi takımın lehine sonuçlandı. Son çeyrekte ve özellikle maç sonunda lider CSKA ağırlığını sahaya koyarak maçı 76-80 kazanmayı bildi.

CSKA’da Cory Higgins 16 sayı 3 asist, Vitaly Fridzon 13 sayı 5 asist ve Aaron Jackson 12 sayı 5 asisyle oynarken, ev sahibi ekipte eski Fenerbahçe’li Andrew Goudelock 19 sayı 5 asist 4 ribaund ve Victor Rudd 16 sayı 8 ribaund ile mağlubiyeti önleyemediler.

Bu sonuçla birlikte 12. galibiyetini alan CSKA Moskova liderliğini sürdürdü. Maccabi FOX ise 5 galibiyette kalarak kendine 12. sırada kendine yer buldu.

THY Euroleague’de 14. Hafta maçlarında, cuma günü CSKA Moskova temsilcimiz Fenerbahçe’yi konuk ederken, Maccabi FOX Tel Aviv ise temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş’a konuk olacak.