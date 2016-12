Bir geceye iki mucize sıkıştıran takımlarımız!

Basketbol camiasının önemll isimlerinden İsmet Badem, Euroleague'de yer alan temsilcilerimizin bu hafta oynadığı maçları değerlendirdi.

İKİ DEV TAKIMIMIZ EUROLEAGUE DE BİR GÜN ARA İLE NELER YAPTI VE BİR GECEYE İKİ MUCİZE SIKIŞTIRAN TAKIMLARIMIZ

GALATASARAY 76-86 ANADOLU EFES

Bu sene takımlarımızı eleştirmeden önce organizasyonun yaptığı yanlışı gündeme getirmeye çalışacağım. Çünkü ne gazeteler, ne televizyonlar yaşanan yanlışlıklara değinmiyorlar! Bu konuya değinmek bir yana “ellerini ovuşturup, yaşasın iki günde bir maç yayınlayacağız!” demek, yapılan yanlışlıkları ve hataları halının altına süpürmekle eş değer!

Euroleague yönetimi, FIBA ile girdiği “idrar konkurunda” adeta savaş verircesine! Geride kalmamak, takımları ellerinde tutabilmek için tüm takımları tek lig haline getirip sezon içinde 32 maç oynatmaya başladı! Otomatik olarak fikstür sıkışınca haftada birkaç maç oynama zorunluluğu meydana geldi. Ancak kulüpler buna sevineceğine itiraz edip “Maddi olarak tatmin olacak bir ortam yok! Nasıl kadro kuracağız? Diye soran olmadı!”

Takımlara, sponsor bulmak zor! Euroleague böyle bir ligi kurarken, kendileri bile sponsor bulamadılar! Eğer Türkiye şirketleri olmasa yorgandan ayakları dışarıda kalacaktı! Tanıtımlara bakar mısınız? Tüm reklamlarda Türk şirketleri var! 6 sponsorun 4’ü Türk. Futbolda en büyük kupaya katılan takımlara “çuvalla para veriyorlar!” Euroleague organizasyonun oynadığı kumar tam bir fiyasko alacak! Sezon sonunu bekleyelim! Böyle bir sistemle yürümesi mümkün değil!

Galatasaray yönetimi ve Ergin Ataman Euroleague de oynamak için ortalığı yıktılar! Peki ne oldu? Yanlış transferlerle alınan ve elde var “0” oyun kurucu ile kaldılar! Zavallı Sinan acınacak halde! Efes maçında 31.31 dakika oyunda kalarak rekor kırdı! Allah göstermesin bir sakatlansa sezonu kapatır! Bir oyuncuya bu kadar yüklenilmez! Schılp 36.06 dakika, Tyus 33.21 dakika, Diebler 27.39 dakika! Bu süreler bu oyuncuların verdiği özel mesaj “Sezon sonunu nasıl getirecekler?” İlk çeyrek 18/16, ikinci çeyrek 44/38 Galatasaray üstünlüğünde geçti. Üçüncü çeyrek Efes biraz havaya girdi çünkü Sarı-Kırmızılılar yorulmuştu. 58/60. Ve yürüyecek gücü kalmadığı için dördünce çeyrek 76/86 Efes önde bitirdi.

Anadolu Efes üç çeyrek arkada götürdüğü maçı alırken, Galatasaray’ın oyunu taşıyacak gücü kalmadıkları için gerçekleşti. Ancak Anadolu Efes Play-Off’larda CSKA ile eşleşmez ise tur bile atlayabilir! Kenarda oturan idareciler derken bunu demek istedim. Onlar istedi ve Paul Brandon iyi bir transfer geldi ve bu maçta: 27.15 dakika kaldığı oyunda, 19 sayı 1/1 ikilik, 3/9 üçlük ve 8/8 faul atarken 5 top çalması çok önemli veriler. Anadolu Efes’te eğer iyi, güçlü ve savunması güzel olan önemli bir oyun kurucuya ihtiyaç var keşke arada onu da alsalardı. Kenarda olan dost yöneticiler bunu organize etmeleri gerekli. Çünkü daha çok uzun bir yol var. Üstten bile birçok takım dökülebilir! Anadolu Efes kadro olarak iyi bir takım.

ÖNEMİL NOT: Attılar tuttular! Sonunda Galatasaray Kulübünde alt yapılardan kaç oyuncu yetişti? Kaç oyuncu A Takımında oynuyor? Bu kadar büyük organizasyonunda A Takıma oyuncu yetiştiremeyen Galatasaray’ı eleştiriyorum!

CSKA 79-95 FENERBAHÇE

Aslında Önemli Not olarak sona düştüğüm not Fenerbahçe içinde geçerli! Fenerbahçe, her sene milyon dolarlar harcayarak hiç Türk oyuncu yetiştirmeyerek nereye kadar gidecek?

Aziz Yıldırım bir kulüp Başkanı olarak Dünya çapında organizasyon yaptı. Salonlar, Stat ve yüzlerce sporcu çeşitli branşlarda Fenerbahçe adına yarışıyor! Dünyanın her yanından oyuncular var! (Çinli) bile! Ama Milli Takımlarda oynayacak alt yapıdan gelecek oyuncu yok! Bence Aziz Yıldırım bunu sorumlu olan idareci ve Koçlara mutlaka sormalı! Oyuncu komisyoncuları ve oyuncuları zengin eden tüm kulüplerimiz ve bunca sıkıntı içinde dolarlarımız dışarı uçuyor!

SORUYORUM: Herkes TL. ye dönerken basketbolculara kulüpler hala dolar mı ödüyor?

Haftalardır galibiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe CSKA karşısına çıkarken, haftaya Olympıakos karşısında ter dökecek! Yukarıda bahsettiğim gibi Euroleague Organizasyonun bu tabiri caiz ise “vahşi, yıpratıcı lig yapılanmasından” en çok zarar gören takım olduğunu düşünüyorum! NBA modeline uyamayan, Udoh, Datome, Vesesly, Antic gibi Avrupa’da yıldız sınıfında olan oyuncular çok zorlanmaya başladılar! Çünkü NBA gibi bir organizasyonu Avrupa kaldıramaz! Bu böyle biline!

CSKA maçına çıkarken tüm Fenerli oyuncuların suratı bembeyazdı! CSKA da MVP De COLO sakat ama, Teodosic ve Jackson ikilisi makine düzeni ile arkadaşlarını yönetiyor! İlk çeyrek 23/13 geçilirken, Devre 43/36 geçilirken içimizde Fenerbahçe adına bir umut vardı. Üçüncü çeyrek 59/58 geçilirken son çeyrekte muhteşem oynayan Udoh top çaldı, ribaund aldı. Blok yaptı ve arkadaşlarına “hadi bu maçı alabiliriz” dilerek maçı bırakmadı. Son saniyeye kadar büyük çekişme ve 75/75 normal süre bitti.

Uzatmada, 4 oyuncu 4 faulle oynarken, Dıxon devreye girerek toplam 25 sayı, Kulanic 13, Vesely 10, Nunnally 11 sayı ile oynayarak önemli katkı yaptılar. Ancak Udoh 38.55 dakika oyunda kalarak, 17 sayı, 11 ribaund, 2 asist, 2 top çalma, 5 blok ile sahanın yıldızı ve maçın kahramanı oldu. Sonuç olmaz denen şey oldu ve Obrodovic yine şapkadan tavşan çıkardı.

DARÜŞŞAFAKA 86-84 TEL AVİV MACCABİ

Daha iki gün önce hayati bir maçta Fenerbehçe’yi yenen Darüşşafaka için söylemiştim. “Bu takımda hayat var” diye. İşte David Blatt kalitesini, iyi Koç olma vasıflarını ve tecrübesini konuşturmaya başladı. Fenerbahçe maçının yorgunluğunu üzerinden atmadan çıktıkları Maccabi maçının ilk yarısında 17 sayı geriden gelerek Play-Off lar için muazzam bir galibiyete imza attılar.

Wanamaker 34.11 dakika 15, Clyburn 36.26 dakika 20, Wilbekin 32.54 dakika 23 sayı atarak bu üçlü galibiyete gördüğünüz gibi uzun dakikalar oynayarak ve başarılı olarak galibiyete taşıdılar. 14 maçta 8 galibiyet bu kupada uzun nefesli ligde elde edilecek çok önemli bir seri. David Blatt ve Daçka bence nice galibiyetlere susamış bir takım. Bu galibiyetler devam edecektir. Tebrikler