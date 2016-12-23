Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi FOX'u 86-84 yendikleri maçta 19 sayı geriye düşmelerine rağmen kazanmayı bildiklerini söyledi.

Blatt, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için özel bir galibiyet olduğunu belirterek, "İkinci yarıdaki harika savunmamız, galibiyetin anahtarı oldu. Onları durdurmayı başardık. Harika savunmayla geri dönmeyi bildik." dedi.

Maccabi FOX'un ilk yarıda iyi oynadığını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Geri dönmek için özel bir şey yapmamız gerekiyordu, onu da yaptık. Oyuncularımla gurur duyuyorum, mücadeleyi hiç bırakmadılar. Biraz da şanslıydık ama geri dönüp maçı kazandık." diye konuştu.

Lubin: "Geri döneceklerini biliyorduk"

Maccabi FOX Başantrenörü Lior Lubin ise ilk yarıdaki 19 sayılık avantajı değerlendiremediklerini dile getirdi.

Maça çok iyi başladıklarını vurgulayan Lubin, "Çok yetenekli takıma karşı ilk yarıda iyi savunma yaptık. Geri döneceklerini biliyorduk. Rakibimiz ikinci yarıda daha yüksek yüzdeyle oynadı. Biz de direndik ama kaçan şutlar galip gelmemizi engelledi." ifadelerini kullandı.