CSKA 100 maç sonra bu kadar fark yedi!

Rus ekibi CSKA Moskova, bir rakibinden en son bu kadar fark yediğinde tarihler 31 Ocak 2013’ü gösteriyordu ve rakip yine tanıdıktı… Bir kez daha Fenerbahçe!

2013-14 Normal sezon karşılaşmasında Ülker Sports Arena’da Fenerbahçe’ye 86-60 ile kaybeden CSKA Moskova, o günden bugüne kadar Avrupa arenasında tam 100 maça çıktı. Bu 100 maçın hiçbirinde rakiplerine 16 sayıdan daha fazla farkla kaybetmeyen CSKA Moskova, 23 Aralık gecesi bir kez daha Fenerbahçe’ye boyun eğdi. 5 dakikalık uzatma bölümünde rakibinden tam 16 sayı fark yiyen Rus temsilcisi, 100 maç sonra bu kadar farklı şekilde sahadan mağlup ayrıldı.

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