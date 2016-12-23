THY Euroleague'de büyük rövanş

THY Euroleague'te bu akşam oynanacak 4 maçla birlikte 14. hafta noktalanacak.Geçen sezon Berlin'de yapılan THY Euroleague Final Four finalinin rövanş niteliğinde oynanacak maçta lider CSKA Moskova, temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maç saat 20.00'de başlayacak ve LigTv 2'den naklen yayınlanacak. CSKA Moskova'nın iki önemli yıldızı Milos Teodosic ve Nando de Colo bir süredir formalarından uzak kaldılar. Milos Teodosic'in Fenerbahçe'ye karşı oynaması beklenirken, Nando de Colo büyük bir ihtimalle sahadaki yerini alamayacak. Geçen sezonun, normal sezon ve Final Four MVP'si Nando de Colo, THY Euroleague'de oynadıkları son 6 maçta parkelerden uzak kaldı. CSKA Moskova, oynadığı 13 maçta 12 galibiyet alarak 1.sırada bulunurken, Fenerbahçe 8 galibiyetle 6. sırada kendine yer buldu.

Bir diğer temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş ise Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak olan maçı LigTv 3 ve TRT spor yayınlayacak. Son iki maçında evinde ligin iddaalı takımlarından Real Madrid'i ve deplasmanda Fenerbahçe'yi yenen Darüşşafaka Doğuş, 13 haftada 7 galibiyet ile 7. sırada bulunurken, Maccabi FOX 5 galibiyetle 10. sırada bulunuyor.

Gecenin maçları ise şöyle:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe (LigTv 2)

20.45 Darüşşafaka Doğuş-Maccabi FOX Tel Aviv (LigTv 3-TRT Spor)

22.15 Panathinaikos Superfoods-Baskonia (LigTv 2)

23.00 Barcelona Lassa-EA7 Olimpia Milano