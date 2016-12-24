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Avrupa Ligi'nde son durum!

Tarih24 Aralık 2016 , 10:48

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Avrupa Ligi'nde son durum!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 14. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü.

CSKA Moskova, sahasında Fenerbahçe'ye 79-95 mağlup olarak ligdeki 2. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 12 galibiyetle liderliğini devam ettirdi.

Konuk olduğu CSKA Moskova'yı normal süresi 75-75 tamamlanan karşılaşmada, uzatma bölümünde 95-79 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyet sayısını 9'a yükseltti ve averajla 6. sırada kendine yer buldu.

Sahasında İsrail'in Maccabi FOX takımını 86-84 yenerek üst üste 3. maçını kazanan Darüşşafaka Doğuş, ligdeki 8. galibiyetini elde etti ve haftayı 7. sırada tamamladı.

Deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 86-76'lık skorla geçen Anadolu Efes, galibiyet sayısını 7'ye çıkararak 8. sırada yer aldı.

Organizasyonda 2'si üst üste olmak üzere 10. mağlubiyetini yaşayan Galatasaray Odeabank, averajla 16. ve son sırada kaldı.

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Galatasaray Odeabank - Anadolu Efes : 76-86

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Real Madrid (İspanya): 82-70

Zalgiris (Litvanya) - Unics Kazan (Rusya): 80-88

Brose Bamberg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 82-68

CSKA Moskova (Rusya) - Fenerbahçe : 79-95

Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FOX (İsrail): 86-84

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Baskonia (İspanya): 69-68

Barcelona Lassa (İspanya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 89-75

 

- Puan durumu

  Takım  O  G   M   AS   YS   Av 
1 CSKA Moskova  14  12   2   1259   1133   126
Real Madrid  14  9  5  1224  1126  98
Olympiakos  14   9  5  1108  1051  57
Panathinaikos Superfoods  14  9  5  1077  1022  55
Baskonia  14  9  5  1103  1069  34
Fenerbahçe   14  9  5  1068  1073  -5
Darüşşafaka Doğuş         14  8  6  1094  1092   2
Anadolu Efes  14  7  7  1165  1184  -19
Kızılyıldız MTS   14  6  8  1037  1050  -13
10  Barcelona Lassa  14  6  8  1001  1041  -40
11  Brose Bamberg  14  5  9  1115  1130  -15
12  Zalgiris  14  5  9  1139  1165  -26
13  Unics Kazan  14  5  9  1120  1151  -31
14  Maccabi FOX  14  5  9  1106  1143  -37
15  EA7 Emporio Armani Milan  14  4  10  1145  1227  -82
16  Galatasaray Odeabank  14  4  10  1093  1197  -104

THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta karşılaşmaları 29 ve 30 Aralık'ta oynanacak.

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