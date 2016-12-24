Euroleague 14. hafta panaroma!

Turkish Airlines Euroleague'de 14. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü.



CSKA Moskova, sahasında Fenerbahçe'ye 79-95 mağlup olarak ligdeki 2. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 12 galibiyetle liderliğini devam ettirdi.



Konuk olduğu CSKA Moskova'yı normal süresi 75-75 tamamlanan karşılaşmada, uzatma bölümünde 95-79 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyet sayısını 9'a yükseltti ve averajla 6. sırada kendine yer buldu.



Sahasında İsrail'in Maccabi FOX takımını 86-84 yenerek üst üste 3. maçını kazanan Darüşşafaka Doğuş, ligdeki 8. galibiyetini elde etti ve haftayı 7. sırada tamamladı.



Deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 86-76'lık skorla geçen Anadolu Efes, galibiyet sayısını 7'ye çıkararak 8. sırada yer aldı.



Organizasyonda 2'si üst üste olmak üzere 10. mağlubiyetini yaşayan Galatasaray Odeabank, averajla 16. ve son sırada kaldı.



Turkish Airlines Euroleague'in 14. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:



Galatasaray Odeabank - Anadolu Efes : 76-86

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Real Madrid (İspanya): 82-70

Zalgiris (Litvanya) - Unics Kazan (Rusya): 80-88

Brose Bamberg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 82-68

CSKA Moskova (Rusya) - Fenerbahçe : 79-95

Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FOX (İsrail): 86-84

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Baskonia (İspanya): 69-68

Barcelona Lassa (İspanya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 89-75



Puan durumu



Takım O G M AS YS Av 1 CSKA Moskova 14 12 2 1259 1133 126 2 Real Madrid 14 9 5 1224 1126 98 3 Olympiakos 14 9 5 1108 1051 57 4 Panathinaikos Superfoods 14 9 5 1077 1022 55 5 Baskonia 14 9 5 1103 1069 34 6 Fenerbahçe 14 9 5 1068 1073 -5 7 Darüşşafaka Doğuş 14 8 6 1094 1092 2 8 Anadolu Efes 14 7 7 1165 1184 -19 9 Kızılyıldız MTS 14 6 8 1037 1050 -13 10 Barcelona Lassa 14 6 8 1001 1041 -40 11 Brose Bamberg 14 5 9 1115 1130 -15 12 Zalgiris 14 5 9 1139 1165 -26 13 Unics Kazan 14 5 9 1120 1151 -31 14 Maccabi FOX 14 5 9 1106 1143 -37 15 EA7 Emporio Armani Milan 14 4 10 1145 1227 -82 16 Galatasaray Odeabank 14 4 10 1093 1197 -104



Euroleague'de 15. hafta karşılaşmaları 29 ve 30 Aralık'ta oynanacak.