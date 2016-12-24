Obradovic: ''Avrupa'nın en iyi takımını yendik''

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa’nın en iyi takımına karşı önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, oyuncuların her maça yüzde yüz konsantrasyonla hazır olmaları gerektiğini de vurguladı.

Maçın ardından Fenerbahçe Televizyonu’na konuşan Zeljko Obradovic, “Bu galibiyet birçok şey anlamamız için önemli. Avrupa’nın en iyi takımını yendik. Kendimize olan güvenin artması gerekiyor. Aslında rakibin kazanması kolaydı ve sadece 3 sayı vardı, ama Bobby kararlı davrandı ve maçın seyrini değiştirdi. Maçın uzatması çok farklıydı ve tamamen farklı bir tablo vardı. Savunmada çok iyiydik. Her şey değişti. Oyuncularımı tebrik ederim. Önemli bir galibiyet aldık ama önümüzde çok fazla sayıda maç var. Bu maçlara da yüzde yüz konsantrasyonla hazır olmalıyız. Maç içerisinde çok fazla iniş çıkışlarımız oldu. Çok fazla olumsuzluk vardı ve umarım bu maç nasıl oynamamız gerektiğine dair bir ders olmuştur. Burada bizi destekleyen taraftarımıza da teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi bugün de harikaydılar. Son saniyeye kadar destek oldular.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Zeljko Obradovic, CSKA Moskova maçının ardından düzenlenen basın toplantısında şu şekilde konuştu:

“Uzatmada sonuçlanan, her iki takımın da kazanma şansının olduğu, çok spesifik bir maç oynadık. CSKA ilk yarıda çok iyi oynadı ve oyunu domine etti. Çok yüksek yüzdeyle şut kullandılar. Eğer yanlış hatırlamıyorsam ilk yarıda 12/15 iki sayı isabet oranı yakaladılar. Benim takımım için iyi olan nokta, mücadeleyi hiç bırakmayıp mücadele etmemizdi. Maçın içinde kalmaya çalıştık. Bunun sayesinde de son çeyrekte dört sayı öne geçebildik ancak hücumumuz doğru yönetemedik. Doğru tercihler yapamadık ve onlara kolayca maça dönme fırsatı tanıdık. Sonrasında öne geçtiler ve son anlardaki 3 sayılık avantajla birlikte maçı kazanma şansları vardı. Sonrasında mücadele uzatmaya gitti. Bu bölümün ilk bir dakikası bizim için kritikti. İki önemli savunma pozisyonuna imza attık. İlk olarak bir top çalma ve kolay basket bulduk. Çok mutluyum çünkü bizim için çok önemli bir galibiyet aldık. Bence bu galibiyet, psikolojik olarak oyuncularım için çok iyi olacak. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu hatırlayacağız. Euroleague’in şu andaki en iyi takımını mağlup ettik. Bazı eksik oyuncuları olsa da lider durumdalar. Bugün Nando De Colo oynamadı, bazı maçlarda da Milos Teodosic’i kullanamadılar. Ama çok iyi çalışıyorlar ve çok iyi bir takım gibi oynuyorlar. Bu da demek oluyor ki her oyuncu önemli ve Itoudis de çok iyi bir iş çıkartıyor. Bugün burada olan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Çalışmaya devam etmeliyiz. Bu sene Euroleague çok zorlu geçiyor. Çok fazla yolculuk ve maç var. Bu, oyuncular için kolay bir durum değil. Ama günün sonunda oyuncular için de iyi bir durum, çünkü daha az idman ve onun yerine daha çok maç yapıyorlar."