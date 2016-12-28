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Fener, Olympiakos deplasmanında!
28 Aralık 2016 , 10:16
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- Basketbol
- THY Avrupa Ligi
- Fenerbahçe
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ilk yarısının son haftasında Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Maçı LigTv 3 yayınlayacak.
Ligde geride kalan 14 haftada 9 kez kazanan ve 5 defa da yenilen alan sarı-lacivertliler, son maçında önemli bir galibiyet elde etti. Geçen yıl finalde kaybettiği son şampiyon Rusya'nın CSKA Moskova takımını deplasmanda uzatmalar sonunda 95-79 yenen sarı-lacivertliler, ilk yarıyı mutlu tamamlamak istiyor.
Yunan temsilcisi de Fenerbahçe gibi 9 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. Olympiakos, Avrupa Ligi'nde son hafta Brose Bamberg'e deplasmanda farklı (82-68) mağlup oldu.
- 11. randevu
Fenerbahçe ile Olympiakos tarihlerinde 11. kez birbirlerine rakip olacak.
İki takımın THY Avrupa Ligi'ndeki maçlarında Fenerbahçe 4, Olympiakos ise 6 kez galip geldi. Son maçta gülen taraf ise Fenerbahçe olmuştu. Sarı-lacivertliler 2014-2015 sezonunda rakibini deplasmanda 73-64 yenmişti.
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