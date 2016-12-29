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Anadolu Efes zorladı ama kazanamadı!
29 Aralık 2016 , 22:29
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- Basketbol
- THY Avrupa Ligi
- Anadolu Efes
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. hafta maçında İspanya'nın Real Madrid ekibine 80-78 yenildi.
Anadolu Efes bu sonuçla ligde 8. kez mağlup olurken, Real Madrid 10. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmaya pota altında Reyes ve Ayon ile bulduğu basketlerle başlayan Real Madrid, ilk 2 dakikayı 6-0 önde geçti. Rakibine, Paul, Cedi Osman ve Brown ile karşılık veren Anadolu Efes, 5. dakikada skoru eşitledi: 9-9. Lacivert-beyazlı takım, boyalı alanda Dunston ve Brown, dış atışta da Paul ile ürettiği basketlerle ilk periyodu 22-21 önde bitirdi.
İkinci periyoda 7-2'lik seriyle başlayan Anadolu Efes, 13. dakikada skoru 29-23 yaptı. Ancak daha sonra çok top kaybı yapan ve hücumda da zorlanan lacivert-beyazlı takım karşısında, Hunter, Fernandez ve Randolph ile sayı bulan Real Madrid, soyunma odasına 37-36 önde gitti.
Maçta ikinci yarının ilk bölümünde rakip takım başantrenörü ve oyuncularına çalınan teknik fauller sonrası serbest atışlardan bulduğu sayılarla üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, 24. dakikada skoru 43-39'a getirdi. Sonradan oyuna dahil olan Thompkins ve Doncic ile üst üste dış atışlardan sayı bulan Real Madrid, 26. dakikada skoru lehine çevirdi: 49-51. Cedi Osman ve Heurtel'in basketleriyle üstünlüğü tekrar ele geçiren Anadolu Efes, son periyoda 63-61 önde girdi.
Son çeyreğin ilk bölümünde Fernandez ile skor bulan Real Madrid'e, Brown ve Dunston ikilisiyle karşılık veren Anadolu Efes, 37. dakikada 72-71 üstünlüğünü sürdürdü. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada son dakikaya 78-78 berabere girilirken, Real Madrid bitime 32 saniye kala Ayon'un basketiyle skoru 78-80 yaptı. Anadolu Efes'in son hücumunda, Heurtel'in atışında potaya giden topu Ayon blokladı ve Real Madrid müsabakadan 80-78 galip ayrıldı.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya), Robert Vyklicky (Çekya)
Anadolu Efes: Granger 4, Paul 16, Cedi Osman 10, Brown 14, Dunston 14, Honeycutt 6, Heurtel 8, Omic 4, Thomas 2, Can Maxim Mutaf, Doğuş Balbay
Real Madrid: Doncic 17, Carroll, Maciulis 8, Reyes 8, Ayon 8, Fernandez 14, Hunter 6, Draper 3, Randolph 3, Taylor 7, Thompkins 6
1. Periyot: 22-21
Devre: 36-37
3. Periyot: 63-61
- İlgili:
- Basketbol
- THY Avrupa Ligi
- Anadolu Efes
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