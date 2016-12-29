Daçka 4'te 4 peşinde!

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'ya konuk olacak.

Organizasyondaki son 3 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kuran yeşil-siyahlılar, THY Avrupa Ligi'nde ilk kez karşılaşacağı Katalan ekibini mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

Palau Blaugrana'nın ev sahipliği yapacağı normal sezonun ilk yarısındaki son mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma, LigTV 3'ten naklen yayınlanacak.

Darüşşafaka Doğuş, geride kalan 14 maçta 8 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 7. sırada yer alırken, 6 galibiyet ve 8 yenilgi alan Barcelona Lassa ise averajla 10. sırada bulunuyor.