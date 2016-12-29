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Daçka 4'te 4 peşinde!
29 Aralık 2016 , 11:30
Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'ya konuk olacak.
Organizasyondaki son 3 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kuran yeşil-siyahlılar, THY Avrupa Ligi'nde ilk kez karşılaşacağı Katalan ekibini mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.
Palau Blaugrana'nın ev sahipliği yapacağı normal sezonun ilk yarısındaki son mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma, LigTV 3'ten naklen yayınlanacak.
Darüşşafaka Doğuş, geride kalan 14 maçta 8 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 7. sırada yer alırken, 6 galibiyet ve 8 yenilgi alan Barcelona Lassa ise averajla 10. sırada bulunuyor.
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