Ekpe Udoh'un 2016'sı

Fenerbahçeli Ekpe Udoh, geride kalan yılı kaleme aldı. Birleşik Amerikalı pivota göre Türkiye'ye gelmek hayatındaki en doğru karar.

2015 yazında Fenerbahçe'ye trasnfer olan ve takımın en önemli parçalarından biri olan Ekpe Udoh, blog sitesinde 2016 yılını anlattı.



Geride kalan yılın hayatının en iyi yılı olduğunu belirten 29 yaşındaki basketbolcu, ''2016 muhtemelen hayatımın en güzel yılı. Bunun en büyük nedeni geçtiğimiz yıl içerisinde Avrupa'daki basketbola aşık olmamdı. 3 şampiyonluk; Türkiye Kupası, lig şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan bir takımın parçasıydım. Euroleague'de şampiyonluk maçına çıktık ama son anda kaybettik. Bu yıl basketbol aşkımın yeniden tutuştuğu ve sahadaki etkimi gösterip saha dışında da gülümseme ile gezdiğim bir yıldı'' dedi.



Fenerbahçe'ye transferinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun kendisine yardımcı olduğunu söyleyen Udoh, ''2015 benim için zordu. NBA'de kayda değer süre almadım. Bu benim basketbol aşkıma darbe vurdu. Ancak her zaman tanrının bir planı vardır. 2015 ile ilgili bir diğer olumlu notum Hidayet Türkoğlu ile arkadaş olmamdı. Kim bilebilirdi ki arkadaşlığımız pekişecek ve benim Fenerbahçe'ye gitmemde yardımcı olacak? Yani eğer onu görürseniz ona bir beşlik verin'' ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe ile Euroleague şampiyonluğu yaşamak istemesinin kendisini daha fazla motive ettiğini belirten Ekpe Udoh, Türkiye'ye transferinin kariyerindeki en iyi karar olduğunu sözlerine ekledi.

Tivibuspor