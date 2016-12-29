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Fenerbahçe Yunanistan'da yıkıldı!
29 Aralık 2016 , 23:51
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- Basketbol
- THY Avrupa Ligi
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımına 71-62 yenildi.
Karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümünde iki takım da savunmada başarılı olurken, sonraki dakikalarda Fenerbahçe hücumda yeterli ivmeyi kazanamayınca ilk çeyreği 18-9 geride kapattı.
İkinci çeyrekte ev sahibi ekipte Erick Green oyuna dahil oldu. Green, Lojeski, Papapetrou ve Mantzaris'in üç sayılık basketlerine engel olamayan Fenerbahçe, soyunma odasına 40-21 geride girdi.
Olympiakos'un ikinci yarıda isabet yüzdesi biraz düşse de Fenerbahçe'nin basit top kayıpları yapmasıyla üçüncü çeyrek ev sahibi ekibin 58-40 üstünlüğüyle geçildi.
Son periyotta hücum konsantrasyonunu sağlayan Fenerbahçe bir ara farkı 4 sayıya indirse de mücadeleden 71-62 mağlup ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Fenerbahçe'den Vesely olurken, Olympiakos adına Lojeski 14 sayı üretti.
Bu sonuçla 6. mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin ilk devresini 9 galibiyetle tamamladı. Olympiakos ise 10. galibiyetini aldı.
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Miguel Perez (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Piotr Pastusiak (Polonya)
Olympiakos: Spanolis 7, Mantzaris 8, Papapetrou 12, Birch 10, Papanikolaou 3, Green 11, Young 6, Lojeski 14
Fenerbahçe: Sloukas 10, Datome 10, Nunnaly 2, Antic 5, Udoh 3, Ali Muhammed 9, Vesely 22, Kalinic 1, Melih Mahmutoğlu, Egehan Arna
1. Periyot: 18-9
Devre: 40-21
3. Periyot: 58-40
Beş faulle çıkan: 39.53 Ali Muhammed (Fenerbahçe)
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