Galatasaray Bamberg'e hazır

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 15. hafta karşılaşmasında yarın Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i konuk edecek.

THY Avrupa Ligi'ndeki son iki maçında UNICS Kazan ve Anadolu Efes'e kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Alman ekibini taraftarı önünde mağlup edebilmek için mücadele verecek.

Ayrıca Galatasaray Odeabank'ın İtalya'nın Orlandino takımından transfer ettiği, Uruguaylı oyun kurucu Bruno Fitipaldo, sağlık kontrollerinden geçti. Ergin Ataman'ın süre vermesi durumunda oynaması bekleniyor.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, TRT Spor ve LigTV 3 canlı yayınlayacak.

Galatasaray Odeabank, geride kalan 14 maçta 4 galibiyet ve 10 yenilgiyle ligde son sırada yer alırken, 5 galibiyet ve 9 yenilgisi olan Brose Bamberg ise 11. sırada bulunuyor.