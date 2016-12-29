Yıldız oyuncu Fener'e karşı oynayacak mı?

THY Euroleague’de bu hafta sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Olympiakos Giorgios Printezis ‘den gelecek iyi haberi bekliyor.

Darüşşafaka Doğuş, Unics Kazan, Zalgiris Kaunas ve Kızılyıldız maçlarını kazandıktan sonra Brose Bamberg deplasmanında farklı kaybeden Olympiakos’da Printezis’in tedavisi devam ediyor.

15 Aralık’ta sakatlanan Printezis’in kendisine uygulanan tedavi programını tam olarak uyguladığı, iyileşme gösterdiği ancak % 100 hazır seviyede olmadığı kaydedildi. Printezis’i riske etmek istemeyen Olympiakos, maçın kritik derecede önemli olması sebebiyle yine de tecrübeli oyuncu için son kararı maç saatinde verecek. Ancak Kırmızı-Beyazlı kulübe yakın kaynaklara göre Printezis’in oynama şansı yok denecek kadar az.

Olympiakos’un başını ağrıtan bir diğer sakatlık ise Dimitrios Agravanis‘de yaşanıyor. Apollo maçında omuzundan sakatlanan Agravanis’in tedavisi sürüyor. İdmana çıkmayan Agravanis’in oynaması da şüpheli. Bu durumda coach Ioannis Sfairopoulos‘un Printezis ve Agravanis pozisyonunda Papapetrou ve Papanikolaou‘yu oynatması bekleniyor.

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