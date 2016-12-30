Brose Baskets Bamberg karşısında farklı bir mağlubiyet alan taraftarın tepkisini çeken Galatasaray Odeabank‘ta koç Ergin Ataman "Oyuncularla ilgili olarak en ağır tedbirleri alacağım." dedi.

Ataman şöyle konuştu:

“Sezonun en kötü basketbolunu oynadık ve hiçbir şey yapamadık. Bizim için kötü bir akşamdı, ummadığım şekilde yenildik. Brose deplasmanlarda net galibiyetler alabilen iyi bir takım ama yine de kendi sahamızda bu şekilde kaybetmemeliydik."

"Euroleague'de ilk yarı sona erdi ve istediğimiz yerde değiliz. İkinci yarıda her maçı tek tek düşünerek devam edeceğiz."

"Taraftar haklı. Sahada savaşan, mücadele eden bir takım izlediklerinde coşuyorlarsa böyle oynadığınızda da haklı tepki gösterirler. Ben oyunculara karşı gerekli tedbirleri en ağır şekilde alacağım. Taraftar slogan yapar bizim yapacaklarımız ise daha farklı olur.”